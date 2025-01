Zitting over straf Britse tiener die 3 meisjes doodstak begonnen

De drie overleden slachtoffers waren 6, 7 en 9 jaar oud. Rudakubana viel hen aan tijdens een dansles op muziek van Taylor Swift. Hij werd daarna snel opgepakt en volgens de aanklagers zei hij tegen de politie dat hij „blij” was dat de kinderen dood waren.

De moorden zorgden voor grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en leidden zelfs tot grote rellen. Via sociale media was nepnieuws verspreid over de identiteit van de dader, die een islamitische asielzoeker zou zijn. Dat bleek niet waar te zijn, maar daardoor richtte de woede van extreemrechtse demonstranten zich wel op onder meer moskeeën en hotels die asielzoekers opvangen.

De rechter gaf afgelopen week na de schuldbekentenis van Rudakubana aan dat hij waarschijnlijk een lange celstraf krijgt. Rudakubana was 17 jaar toen de steekpartij plaatsvond.

Rudakubana is enkele uren voordat de zitting begon nog kort naar het ziekenhuis gebracht, meldt Sky News. Hij zou al enkele dagen niet hebben gegeten en gedronken, maar daar is vastgesteld dat hij gezond genoeg was om de zitting bij te wonen. Toen die net was begonnen, schreeuwde Rudakubana weer dat hij zich ziek voelde en een dokter wilde zien. Hij zou last hebben van pijn op de borst en te ziek zijn om door te gaan.

„Dit gaat niet sneller door te schreeuwen vanuit het beklaagdenbankje,” zei de rechter, maar Rudakubana bleef zich verzetten. „Ik kan niet stil blijven. Ik heb al tien dagen niets gegeten.” Toen hij bleef schreeuwen, liet de rechter hem uit de zaal verwijderen. Toen hij werd weggehaald riep een familielid van een slachtoffer hem toe dat hij een „lafaard” is.