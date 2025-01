Gereformeerde Bond verbindt zich formeel aan TUA

Dit gebeurt doordat het Cornelis Graafland Centrum (CGC) een nog te werven promovendus van dit instituut stationeert aan de TUA. In een advertentie die deze week in zowel De Waarheidsvriend, het blad van de GB, als in De Wekker, het blad van de CGK, verschijnt, staat dat het CGC een promovendus zoekt „die onderzoek zal doen naar profetische of transformerende prediking uit de gereformeerde traditie”. Deze promovendus, die aan de slag kan voor 0,2 of 0,4 fte, komt onder supervisie te staan van prof. dr. M.J. Kater, hoogleraar praktische theologie aan de TUA.

In De Waarheidsvriend schrijft drs. P.J. Vergunst, algemeen secretaris van de GB, in een toelichting op deze advertentie, dat het CGC binnen afzienbare tijd nóg een promovendus zal gaan werven. Hij of zij zal aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), de theologische opleiding van de PKN, aan de slag kunnen en een aanstelling krijgen van 0,8 fte.

Dr. Pieter Veerman is onderzoeker en leidinggevende aan het Cornelis Graafland Centrum (CGC). beeld RD

De onderzoeksvraag van de promovendus aan de TUA valt binnen het project ”Preken als bron”, het overkoepelend onderzoeksproject van het CGC, waarin preken als bronteksten dienen. Het doel is om „transformerende prediking” op het spoor te komen. Het huidige onderzoek wordt verricht door leidinggevende dr. P. Veerman, die zich richt op godsbeelden in de prediking en in catechismuspreken, en door promovendus ds. H.B van der Knijff uit Wilsum, die twee jaar geleden aan de slag ging met het thema preken in oorlogstijd.

Bij de twee nieuwe promovendi die nu vanuit het CGC geworven (gaan) worden, is sprake van een gezamenlijke financiering met de TUA en de PThU, schrijft Vergunst in De Waarheidsvriend. Hij merkt op dat de GB „rond dit kleine project nu formeel een verbinding met de TUA aangaat”. Aan deze universiteit in Apeldoorn zijn de laatste jaren al veel hervormd-gereformeerde theologen benoemd, te weten M.A. van Willigen (Vroege Kerk), J. van der Knijff (liturgiek), P. Veerman (praktische theologie), H. van den Belt (systematische theologie) en A. de Muynck (christelijke pedagogiek). „Zij allen zijn echter op persoonlijke titel aan de Apeldoornse instelling verbonden”, schrijft Vergunst.

Ook schrijft hij: „Deze nieuwe alliantie van de Gereformeerde Bond komt voort uit een voor de theologie snel veranderend academisch landschap, waarbij het met het oog op vitale gereformeerde theologiebeoefening meer dan nodig is elkaar te dienen en te versterken. Ons bestuur ervaart de relatie met de TUA daarom niet als een nieuwe weg, laat staan als een koerswending.”