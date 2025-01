NS meldde 3150 keer ‘ongewenste situatie’ op station Maarheeze

Station Maarheeze kwam vorige week in opspraak vanwege overlast door asielzoekers die in het nabijgelegen Budel verblijven. De NS wil de beveiligingskosten vergoed krijgen van het Rijk en dreigt het station voorbij te rijden. „Ik begrijp heel goed dat NS en reizigers zich zorgen maken over de situatie in Maarheeze”, schrijft Jansen. Het station overslaan is wat hem betreft geen oplossing.

In de brief van Jansen staat niet hoeveel meldingen daadwerkelijk met asielzoekers te maken hebben. De aantallen meldingen zijn weliswaar een „uitzondering” vergeleken met andere stations, maar door de volledige controle bij de ingang van het station wordt ook „veel meer geregistreerd”.

De staatssecretaris heeft een apart overleg met andere kabinetsleden gepland over het onderwerp. Donderdagmiddag debatteert de Kamer kort over het spoor.