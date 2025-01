Rechtbank toont beelden Apeldoornse eerwraakmoord

De officier van justitie wilde met het vertonen van de beelden in de zittingszaal de hoofdverdachte confronteren met de gebeurtenissen in de Casper Fagelstraat op 5 september 2023. Peshang A. heeft verklaard dat hij met zijn zus wilde praten over haar nieuwe relatie na haar scheiding en in een opwelling handelde. De officier constateert echter op de beelden dat hij haar van achteren benaderde, haar direct bij haar staart vastpakte en binnen enkele seconden in haar halsstreek stak.

A. weigerde ook de vragen van het OM te beantwoorden, waaronder de vraag op welk moment hij het mes in zijn hand pakte. „Ik was niet bij mijn verstand om mij dit te kunnen herinneren”, zei A., die onder invloed van cocaïne was tijdens de moord.

Na de fatale steekpartij belde A. met zijn broer Ahmad A. (28), waarbij die ook zijn nichtje aan de lijn kreeg. Het 3-jarige meisje was getuige van de moord en bleef ongedeerd.

Het inmiddels 4-jarige meisje woont nu in een pleeggezin op een geheim adres. „Hoewel ze nog jong is en niet alles begrijpt wat er is gebeurd, begrijpt ze al wel de impact van de daad”, zei de raadsvrouw namens de voogden van Jeugdbescherming Gelderland. „Ze zal nooit meer de steun en warmte van haar moeder kunnen krijgen. Haar band met de familie is helemaal verstoord. Ze groeit op met een familiegeschiedenis die getekend is door geweld en verlies. Dit zal ongetwijfeld invloed hebben op haar persoonlijke ontwikkeling in de komende jaren.”

In de minuten na de fatale steekpartij belde Peshang ook 36 seconden met zijn neef, de ex-man van het slachtoffer. En hij maakte een foto van het slachtoffer, liggend op straat. Ze was 28 keer gestoken.

Donderdagmiddag komt het OM met de strafeisen tegen de mannen. Peshang A. heeft het doodsteken van zijn zus bekend. De jongste broer en de twee in Duitsland wonende neven, ontkennen de moord te hebben voorbereid.