Inspectie zet detectie in bij toezicht op dronevluchten

Ook komt er zo inzicht in het vlieggedrag van dronebestuurders, zowel professioneel als recreatief. Dat alles moet de veiligheid in de lucht en op de grond vergroten, meldt de ILT-Luchtvaartautoriteit donderdag.

Er is een mobiel detectiesysteem en een semipermanent systeem. Die worden in het hele land ingezet, vooral bij gebieden met verhoogd lucht- of grondrisico, zoals locaties met grote evenementen. De inspecteur kan met het mobiele systeem zien welke drones er in de lucht hangen, welke route die afleggen en waar de dronebestuurder is.

Het semipermanente detectiesysteem wordt ingezet voor een langdurigere monitoring van locaties waar vliegen met drones alleen mag met een vergunning onder voorwaarden. Zoals bij een luchthaven of vitale infrastructuur.

De ILT-Luchtvaartautoriteit is verantwoordelijk voor het toezicht op dronevluchten met een hoger risico. Bijvoorbeeld het vliegen met zware drones en vliegen in de buurt van grote groepen mensen. Maar ook vluchten waarbij drones iets laten vallen, zoals bij het sproeien van gewassen, gelden als risicovol. Daarvoor is een vergunning nodig.