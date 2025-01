Opoffering Chinese christen dwingt respect af

Een heel scala aan verhalen passeert in dertien hoofdstukken de revue, waarbij sommige veel indruk maken; vooral het lijden dat beschreven wordt en dat op allerlei manieren bij het christen-zijn hoort. Het is voor westerlingen en Europeanen niet voor te stellen wat christenen in een land als China meemaken. De opoffering en toewijding dwingen groot respect af. Van andere verhalen was ik minder onder de indruk; vooral door de bijzondere wonderen die verteld worden.

Vragen

Dit boek riep bij mij ook vragen op. Soms of wat verteld wordt wel echt gebeurd is – zoals het eerste hoofdstuk over het offer van een dochter voor de genezing van een dorpsgenoot. Doet God dit? Ja, ik weet het: Hij is vrijmachtig en doet wonderen, dus wie ben ik om te denken dat het niet waar kan zijn?

Soms heb ik vraagtekens (ernstiger) bij hoe „bekeringen” worden verteld, zoals in het derde hoofdstuk: „Met blijdschap verkoos zij in de Heere Jezus te geloven. Het duurde niet lang of de beide broers van Chen Song en zijn derde zuster geloofden ook in Jezus. Nu geloofde zijn hele familie. Niet alleen omdat hun moeder was genezen, maar ook omdat zij de liefde van Jezus in hun harten voelden en zij verkozen Hem na te volgen.” Het gaat soms erg vlug en van het Godswerk komt jammer genoeg weinig of niets aan de orde. Remonstranten kunnen het dan ook met heel dit boek eens zijn – en dat vind ik bedenkelijk. Ligt dat aan de schrijver, Harvey Yoder? Alles klinkt zo activistisch en oppervlakkig. Misschien is er wél een waarachtig Godswerk en hebben de mensen het niet verteld of heeft Yoder het niet beschreven?

Duidelijk is dat mensen in China er veel voor over moeten hebben, en ook hebben, om christen te zijn

Wat wel in bijna elk hoofdstuk duidelijk wordt is dat mensen in China er heel veel voor over moeten hebben, en ook hebben, om christen te zijn. Dit dwingt nogmaals respect af bij ons die het wat dit betreft in het vrije Westen veel gemakkelijker hebben. Dit vond ik het meest tot uitdrukking komen in het laatste hoofdstuk, dat diepe indruk op mij heeft gemaakt en waarbij ik ook innerlijke verbondenheid voelde met de geestelijke sfeer.

Ondanks het goede twijfel ik of ik u kan en wil aanbevelen om het boek te lezen of aan iemand cadeau te doen. Al peinzend over deze vraag dacht ik: als het waar is wat in dit boek verteld wordt over hoe deze mensen gelovig zijn geworden, heb ik dan niet 45 jaar verkeerd gepreekt?

Zij brachten een offer. Waargebeurde verhalen over Chinese christenen, Harvey Yoder; uitg. Den Hertog; 206 blz.; € 17,90__