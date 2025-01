Aschaffenburg staat stil bij dodelijke steekpartij in park

De politie laat weten nog steeds met veel agenten aanwezig te zijn in de gemeente. Die politiemensen zijn een aanspreekpunt voor de plaatselijke bevolking en waken over momenten als de kranslegging, legt een woordvoerder uit.

De steekpartij leidde in Duitsland tot geschokte reacties. Een man viel een groep kinderen van een kinderopvang aan met een mes. De autoriteiten arresteerden kort na het incident een 28-jarige Afghaanse verdachte van wie de asielaanvraag was stopgezet.

Bij het incident raakten ook drie personen gewond, onder wie ook een andere peuter. Bondskanselier Olaf Scholz sprak over een terreurdaad en wil dat de autoriteiten ophelderen waarom de verdachte nog in Duitsland was.