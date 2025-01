Noord-Korea zwijgt over uitkomst parlementsbijeenkomst

Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap bericht donderdag dat Noord-Koreaanse staatsmedia en propagandakanalen niets hebben bericht over de uitkomst van de Opperste Volksvergadering. Eerder was wel gemeld dat grondwetswijzigingen bekeken zouden worden.

In het geïsoleerde Noord-Korea bestaat geen oppositie of vrije pers en het is onduidelijk wat de stilte over de parlementsbijeenkomst betekent. Yonhap schrijft dat de sessie mogelijk nog gaande is of is uitgesteld.

Volgens het persbureau wordt onder meer bekeken of leider Kim Jong-un zich tijdens de bijeenkomst uitlaat over de relatie met de Verenigde Staten. Trump noemde Noord-Korea na zijn aantreden een „kernmacht”.

Die formulering ligt volgens Amerikaanse media gevoelig en wordt normaliter ook niet gebruikt door overheidsfunctionarissen. Die willen niet de indruk wekken dat Washington zich officieel neerlegt bij het feit dat de Noord-Koreanen over kernwapens beschikken.

Trump heeft tijdens zijn eerste presidentschap meerdere persoonlijke ontmoetingen gehad met de Noord-Koreaanse leider. Onderhandelingen over het Noord-Koreaanse nucleaire programma hebben toen niet geleid tot een doorbraak.