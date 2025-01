Lijfwacht die Trump hielp na aanslag gaat Secret Service leiden

Trump noemt zijn lijfwacht in een bericht op zijn platform Truth Social een „briljant leider” en een „ware patriot”. Curran was een van de agenten die Trump omringden toen hij onder vuur werd genomen tijdens een campagnebijeenkomst in Butler.

De benoeming tot hoofd van de Secret Service betekent een flinke carrièresprong voor Curran, die momenteel niet in het hoofdkwartier in Washington werkt. Volgens de krant The New York Times heeft hij een goede reputatie onder collega’s.

De 78-jarige Trump zegt in zijn bericht dat Curran zijn familie al jaren beschermt. „Daarom vertrouw ik hem om leiding te geven aan de moedige mannen en vrouwen van de Amerikaanse Secret Service.”

De Secret Service beschermt presidenten en andere belangrijke personen. Onderzoeken hebben kritisch geoordeeld over het functioneren van de beschermingsdienst rond de moordaanslag op Trump, tijdens een verkiezingsrally in Pennsylvania op 13 juli vorig jaar.