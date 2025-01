Eetwijzer toont hoeveel pesticiden er zitten op groente en fruit

De eetwijzer is gebaseerd op de resultaten van steekproeven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tussen 2021 en 2023 heeft uitgevoerd bij onder meer supermarkten, groothandels en distributiecentra. Daaruit blijkt volgens PAN-NL dat op 73 procent van de gangbare soorten groente en fruit sporen zitten van een of meer bestrijdingsmiddelen. Alleen soorten die meer dan tien keer zijn getest zijn opgenomen in de eetwijzer.

Citrusvruchten bevatten de meeste gifresten, met gemiddeld 4,2 soorten. Bij de groenten scoort kropsla het slechtst (3,6 soorten gif). Kiwi’s en watermeloenen zijn het schoonste fruit, met 0,6 soorten gif, en asperges de schoonste groente. De NVWA heeft op asperges helemaal geen sporen van pesticiden gevonden.

De meeste metingen blijven onder de maximaal toegestane waarden, zegt PAN-NL. Desondanks maken consumenten zich volgens de organisatie zorgen. Bij de toelating van pesticiden wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het zogeheten cocktaileffect, met hoe schadelijk de combinatie van verschillende middelen is.