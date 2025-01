Overijssel wijst ‘laatste redmiddel’ voor PAS-melders af

Overijssel heeft bijna 350 PAS-melders. Dat zijn ondernemers, veelal boeren, die buiten hun schuld om niet over de juiste stikstofvergunning beschikken. Hun bedrijven zijn sinds een uitspraak van de Raad van State uit 2019 in feite illegaal. Legalisatie van de PAS-melders verloopt heel moeizaam, mede door de aangescherpte stikstofregels. De uitspraak van de rechter woensdag in een door Greenpeace aangespannen zaak tegen de Staat, zet de situatie verder onder druk. Provincies vrezen dat ze binnenkort moeten gaan handhaven bij bedrijven die niet aan de regels voldoen.

Overijssel Vooruit, dat bestaat uit twee Statenleden die vorig jaar zijn afgesplitst van de BBB, stelde voor de ADC-toets te gebruiken voor mogelijke vergunningverlening. Dat kan alleen als er geen alternatieven zijn (A), er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang (D) en compensatiemaatregelen worden genomen voor de natuur (C).

Volgens Ten Bolscher kan deze toetsing worden toegepast bij grote projecten, maar niet bij individuele ondernemers. „Die struikelen waarschijnlijk al bij de A, en anders bij de D of C. We moeten geen nieuwe onzekerheden introduceren, ik wil juist niets liever dan een robuuste oplossing voor de PAS-melders.”

De coalitiepartijen VVD, PvdA en GroenLinks omschreven het plan als „een heilloze weg”, een „geitenpaadje” en „een dode mus”. VVD-fractievoorzitter Ton Serlie noemde het zelfs „een veld vol brandnetels waar je niet doorheen komt”. Serlie: „Dit is een valse worst die wordt voorgehouden aan de PAS-melders, omdat het tot niets gaat leiden. Er is er maar één die dit probleem kan oplossen en dat is de minister van Landbouw. Zolang ze in Den Haag niet met plannen komen, komen wij hier geen stap verder.”