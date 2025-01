Amerikaanse rechter oordeelt dat olifant geen mens is

De olifanten Jambo, Kimba, Missy, LouLou en Lucky leven in Cheyenne Mountain Zoo. De dieren hebben volgens de Nonhuman Rights Project (NRP) „trauma, hersenschade en chronische stress” opgelopen omdat ze „gevangengezet” zijn. De organisatie wees naar het rechtsbeginsel ‘habeas corpus’. Dat wil onder meer zeggen dat iemand alleen gevangengenomen mag worden als de rechter daartoe heeft bevolen.

Het hof moest in deze zaak eigenlijk beoordelen of het rechtsbeginsel habeas corpus ook van toepassing is op „niet-menselijke dieren”, staat in het vonnis. Dat is volgens het hof niet zo, „ongeacht hoe cognitief, psychologisch of sociaal ontwikkeld ze ook zijn”. Want: „een olifant is geen persoon”. Als NRP dat wil veranderen, moet de organisatie bij de wetgever zijn, vindt de rechter.

NRP zegt zich er niet bij neer te leggen. „Zoals met alle bewegingen voor sociale gerechtigheid, zijn verliezen in het begin te verwachten, omdat we ingaan tegen een vastgeroeste status quo”, aldus de organisatie. Wat de organisatie precies gaat doen, heeft zij nog niet gemeld.