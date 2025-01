Iran ziet af van strengere handhaving kledingvoorschriften

Vicepresident Mohammad Javad Zarif maakte op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos bekend dat president Masoud Pezeshkian de wet niet heeft geïmplementeerd. Dat gebeurde volgens hem met toestemming van de voorzitter van het parlement, de voorzitter van de rechterlijke macht en anderen in de Nationale Veiligheidsraad.

„Als je naar de straten van Teheran gaat, zul je vrouwen vinden die hun haar niet bedekken. Het is tegen de wet, maar de regering heeft besloten vrouwen niet onder druk te zetten”, zei de vicepresident. Hij stelde dat Iran „in de juiste richting beweegt”. Hij erkende dat „het niet genoeg is, maar het is een stap in de goede richting”. De wet in kwestie ging ook over strengere straffen voor het promoten van „naaktheid” of „onfatsoenlijkheid”.