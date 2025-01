Kand. Van Ettekoven (HHK) bevestigd als justitiepredikant

De Pleinkerk in Houten. beeld RD

In de bevestigingsdienst ging ds. K. den Boer (synodelid van de HHK) voor. Deze preekte over Handelingen 16:31: „En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.”

De bevestiging vond plaats door ds. H. Lassche (lid van het breed moderamen van de HHK) en ds. A.C. van Voorst (hoofdpredikant justitie).

Aan de handoplegging namen naast ds. Lassche en ds. van Voorst deel ds. R.W. Mulder (Waarder-Driebruggen), ds. W. Nobel (Breukelen-Houten), ds. J. van Meggelen (Nederhemert), ds. P.C. Hoek (Putten), ds. N. den Ouden (Leerbroek), ds. K. den Boer (Goedereede), ds. D.J. Diepenbroek (Putten) en ds. B. van Veen (justitiepredikant in Nieuwegein).

Aansluitend bediende ds. Van Ettekoven het Woord uit 2 Korinthe 5:14: „Want de liefde van Christus dringt ons.” Daarna sprak hij nog een dankwoord uit.

Kand. Van Ettekoven ontving in januari 2023 preekbevoegdheid. Afgelopen juli werd hij beroepbaar gesteld binnen de Hersteld Hervormde Kerk.