Uitermark: herdenking beschermen tegen demonstratie ‘ingewikkeld’

Zo kunnen burgemeesters al zwaardere eisen stellen aan demonstraties bij herdenkingsplekken, zei Uitermark. Het idee om herdenkingen voor sommige demonstraties te laten gaan, roept bij haar de vraag op: „Wie bepaalt dan of iets een herdenking is?” Ze vermoedt dat iemand met die macht demonstraties kan uitkiezen op basis van hun inhoud, terwijl alle demonstraties voor de wet gelijk zouden moeten zijn.

Uitermark wil met burgemeesters in gesprek om te kijken of richtlijnen over demonstraties moeten worden aangescherpt. De minister wil kijken „hoe we de waardigheid en stilte van een herdenking meer gewicht kunnen toekennen”, zei ze. Tegelijkertijd vindt er nog onderzoek plaats naar het demonstratierecht in Nederland, en Uitermark wil de uitslag afwachten voordat ze voor een eventuele wetswijziging kiest.

„Ik zie ook de pijn die het bij mensen kan veroorzaken als het samenzijn, waarbij men in waardigheid en rust wil herdenken, wordt verstoord”, aldus Uitermark. De opening van het Holocaustmuseum in Amsterdam van vorig jaar kwam ter sprake, waarbij een overlevende van de Holocaust met zijn achterkleindochter zou zijn uitgescholden. „Zo’n situatie roept afkeer op, ook bij mij”, zegt Uitermark.

Het Suikerfeest is ook een herdenking, zei Denk-Kamerlid Ismail el Abassi, „waarbij we het vasten herdenken”. El Abassi wilde weten of die gelegenheid volgens de minister bescherming verdient. „Dit is de eerste keer dat iemand Suikerfeest naar mij toe een herdenking noemt”, antwoordde Uitermark. Het voorbeeld laat volgens haar zien dat er goed moet worden nagedacht over het begrip ‘herdenking’ voordat het een plek in de wet krijgt.