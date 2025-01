Bedrijven in Rotterdamse haven vrezen ‘verder vastlopen economie’

De rechter oordeelde dat de Staat al jaren onvoldoende doet om de natuur te beschermen tegen stikstofuitstoot. De overheid moet ervoor zorgen dat voor eind 2030 op de helft van de stikstofgevoelige natuur niet meer stikstof neerkomt dan die gebieden aankunnen. Dat is wettelijk vastgelegd. Greenpeace had de rechtszaak aangespannen.

„Met deze uitspraak is nu één ding in ieder geval glashelder. Provincie en Rijk moeten razendsnel aan de slag met haalbare plannen voor natuurherstel”, reageerde Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs.

Natuurherstel is volgens de belangenbehartiger van bedrijven in de haven de enige structurele oplossing „om uit het stikstofmoeras te komen”. „Nu stagneren talloze projecten voor de energietransitie in de haven en ook woningbouwprojecten waarvoor meestal maar een klein beetje stikstofruimte nodig is.”

Volgens Van der Chijs denkt Deltalinqs graag mee met de overheid over opties voor regionaal natuurherstel. „Inzet moet zijn dat projecten die juist op langere termijn zorgen voor minder stikstofuitstoot, zoals de energietransitieprojecten, toch door kunnen gaan.”