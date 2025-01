Wiersma na stikstofuitspraak: gedwongen uitkoop gaan we niet doen

Het huidige stikstofbeleid is door de rechter „niet voldoende overtuigend” bevonden, erkende Wiersma. Volgens haar was dat ook te verwachten, omdat haar plannen nog moeten worden uitgewerkt. Wel zal het kabinet, vanuit een speciaal hiervoor opgerichte ministeriële commissie, ook met een nieuwe aanpak komen. Dat was overigens al de bedoeling, benadrukte de minister. „Desalniettemin was er al een stikstofprobleem. We hebben al meerdere kabinetten daar ook mee geworsteld. Dat is voor dit kabinet niet anders.”

Bij dat nieuwe beleid zal het kabinet „alle belangen afwegen”. Vanuit de coalitie gaan ook stemmen op over het aanpassen van de stikstofregels om te voorkomen dat er stevig moet worden ingegrepen in de agrarische sector. Volgens Wiersma biedt dat plan, ook vanuit haar eigen partij BBB, niet direct soelaas. Zo wil de coalitie kijken naar een alternatief voor de kritische depositiewaarde (kdw), de bovengrens voor stikstof in bepaalde gevoelige natuur. „Maar als ik kijk naar de gehele uitspraken van de rechter dan is hij wel zeer kritisch, ook als het gaat om stikstofgevoelige planten, het habitat”, aldus Wiersma. „Dan betwijfel ik of dat echt tot een heel andere uitspraak geleid had.”

De minister kan ook nog niet zeggen wanneer het kabinet met nieuwe plannen komt. „Ja, op de kortst mogelijke termijn natuurlijk.” Het kabinet moet voor eind 2030 verzekeren dat op meer dan de helft van de stikstofgevoelige natuur niet te veel stikstof neerdaalt. „De urgentie is hoog, maar dat was het vorige week ook”, aldus Wiersma. Het probleem staat hoog op de agenda van het kabinet, verzekert de bewindsvrouw. „Met dit kabinet gaan we er wel voor om een doorbraak te forceren.”