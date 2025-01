Oppositie Slowakije wil strafrechtelijk onderzoek naar regering

De partij Vrijheid en Solidariteit (SaS) heeft een klacht ingediend bij het Openbaar Ministerie. Dit naar aanleiding van een geheim rapport dat premier Robert Fico aanhaalde om de oppositie te beschuldigen van het organiseren van een „staatsgreep” in samenwerking met media en niet-gouvernementele organisaties.

Volgens SaS zet de inlichtingendienst zich in voor de belangen van de regering door activisten te bespioneren en anti-regeringsprotesten in diskrediet te brengen. „Vreedzame protesten zijn gericht op het behoud van het democratische karakter van Slowakije, het waarborgen van een pro-Atlantische en pro-Europese koers en het voorkomen van samenwerking met Rusland”, verklaarde SaS-lid Ondrej Dostal voorafgaand aan het indienen van de klacht.

Fico zei woensdag dat een door de Verenigde Staten gefinancierde groep experts actief is in Slowakije met als doel de regering omver te werpen via demonstraties. Deze groep was volgens hem ook betrokken bij soortgelijke bewegingen in Georgië en Oekraïne. Fico kondigde aan dat de Veiligheidsraad donderdag bijeenkomt. „We zullen preventieve stappen overeenkomen om destabilisatie van de staat te voorkomen”, zei de premier.

Slowakije heeft sinds eind 2023 een nationalistische regering onder leiding van Fico, die al drie keer eerder premier was. De regeringsleider heeft de militaire steun aan Oekraïne stopgezet en zoekt in tegenstelling tot zijn voorganger toenadering tot Rusland. Er vinden al maandenlang demonstraties plaats tegen de regering. Vrijdag worden nieuwe betogingen gehouden in verschillende steden in heel Slowakije, waaronder de hoofdstad Bratislava.