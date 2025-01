Waterschappen vrezen nieuwe ‘stikstofimpasse’ door uitspraken

De rechter oordeelde woensdag dat de Staat al jaren onvoldoende doet om de natuur te beschermen tegen stikstofuitstoot. De overheid moet ervoor zorgen dat voor eind 2030 op de helft van de stikstofgevoelige natuur niet meer stikstof neerkomt dan die gebieden aankunnen. Dat is wettelijk vastgelegd. Greenpeace had de rechtszaak aangespannen. Eerder zorgde een uitspraak van de Raad van State ervoor dat er binnen bestaande vergunningen niet meer zomaar met de stikstofuitstoot geschoven mag worden.

Volgens de unie worden door de RvS-uitspraak de mogelijkheden voor de waterschappen beperkt en heeft dat gevolgen voor de voortgang van meerdere projecten. „Het is nog onduidelijk of de uitspraak in de Greenpeace-zaak soortgelijke gevolgen gaat hebben voor de projecten van de waterschappen.”