Provincie Overijssel over stikstofuitspraak: Rijk is nu aan zet

Overijssel heeft 24 beschermde Natura 2000-gebieden. „En daar zit ook veel kwetsbare, stikstofgevoelige natuur bij”, aldus de provinciewoordvoerder. „Daarnaast hebben we in Overijssel relatief gezien veel PAS-melders, zij wachten al vijf jaar op een oplossing. We verwachten van het Rijk goede maatregelen, in het belang van de agrarische sector, de leefbaarheid van het platteland, de natuur, waterkwaliteit en de economie.”

De overheid moet van de Haagse rechtbank meer doen om de natuur te beschermen tegen te hoge stikstofconcentraties. Wettelijke doelen worden nu niet gehaald en dat is onrechtmatig, oordeelden de rechters in de zaak die Greenpeace had aangespannen. De Staat is verplicht om uiterlijk in 2030 ervoor te zorgen dat op minimaal de helft van de stikstofgevoelige natuur niet meer stikstof neerkomt dan die natuur aankan.