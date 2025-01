Man bekent schuld ‘kruisboogmoorden’ gezin BBC-commentator Hunt

De aanval vond plaats in juli vorig jaar in het huis van de slachtoffers in Bushey. Een van de vrouwen kon destijds de politie nog bellen en agenten troffen haar vervolgens ernstig gewond aan. De verdachte sloeg op de vlucht en werd later gewond aangetroffen op een begraafplaats. De ex-militair zou hebben geprobeerd zichzelf te doden met een kruisboog.

Clifford ontkende aanvankelijk, maar heeft de moorden nu toch toegegeven. Hij zou zijn ex-vriendin Louise (25) met ducttape hebben vastgebonden en vervolgens hebben beschoten met de kruisboog. Ook haar zus Hannah (28) was neergeschoten. Hun 61-jarige moeder Carol, de echtgenote van commentator Hunt, had steekwonden over haar hele lichaam.

De verdachte blijft wel volhouden dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan verkrachting. Daar wordt hij ook voor vervolgd.