Prijs voor vrouwelijke kunstenaars naar Femke Herregraven

Zij mag het geld vrij besteden. Het werk van de laureaat getuigt volgens de jury „van een uitzonderlijke intelligentie en ambitie die voorbij het hier en nu relevant blijft, zonder te vervallen in loodzware kost”.

De prijs is in 2012 ingesteld omdat werken van vrouwelijke kunstenaars minder vaak te zien zijn in musea dan die van mannelijke collega’s. Het geld komt van het Niemeijer Fonds, in 1996 opgericht door Theodora Niemeijer (1912-2004), dochter van de bekende tabaksfabrikant.

Herregraven mag de prijs op 8 maart in het Stedelijk in ontvangst nemen, op de Internationale Vrouwendag.