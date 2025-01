EU-voorzitter Tusk: Europa moet voor eigen veiligheid zorgen

Tusk lichtte in Straatsburg de prioriteiten toe van het Poolse voorzitterschap van de Europese Unie het komende halfjaar. Veiligheid staat daarbij bovenaan, waaronder buitenlandse veiligheid, zei de Poolse premier.

Bedreigingen moeten worden benoemd en aangepakt, betoogde Tusk. „Het is genoeg geweest met de handen in de zakken te steken.”

Polen besteedt bijna 5 procent van het bruto binnenlands product aan defensie, zei de Poolse premier. Het gemiddelde van de Europese NAVO-bondgenoten ligt rond de 2 procent. Zowel NAVO-baas Mark Rutte als Donald Trump heeft gezegd dat die uitgaven fors omhoog moeten. Rutte zinspeelt op 3 procent terwijl Trump 5 procent eist.

„Als Europa wil overleven, moeten we investeren in defensie”, zei Tusk. Een nieuwe grote oorlog op het Europese continent, zoals de Tweede Wereldoorlog, moet volgens hem worden voorkomen. „Dat betekent dat we allemaal genoeg gewapend moeten zijn. Gewapend met wapens, maar ook mentaal gewapend.”

Tusk schuwde in zijn toespraak geen grote woorden. „De toekomst van Oekraïne hangt ervan af, maar ook de toekomst van heel Europa. En in zekere mate misschien ook de toekomst van de hele wereld zoals wij die kennen.”

De vorming van een Europees leger is volgens Tusk een slecht idee. „Want wie zal dan aan het hoofd van dat leger staan? Waar moet dat leger naartoe? Waar wordt het ingezet? Want ik denk dat Boedapest dat leger een andere kant op zou sturen dan Warschau.” In plaats van dergelijke „waanbeelden” moet iedereen volgens de Poolse premier beseffen dat Europees geld en Europese inspanningen voor een veiligere buitengrens moeten zorgen.