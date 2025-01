Bioboeren hopen dat stikstofuitspraak leidt tot ander beleid

„Dit kabinet heeft tot nu toe vooral ingezet op innovatie, die telkens niet blijkt te werken. Het is nu zaak om te intensiveren en daar zoveel mogelijk boeren in mee te nemen”, zegt Van Ruitenbeek. Het betekent onder meer dat de import van krachtvoer en het gebruik van kunstmest moeten stoppen. „Onze biologische boeren laten allang zien dat het kan. Die kant moeten we op grote schaal nu echt een keer op.”

Boeren die willen verduurzamen, moeten daarbij gesteund worden, vindt hij. „Bied ze die mogelijkheid, er zijn zat boeren die dat willen.” Daarnaast moeten „vervuilende bedrijven” als Ahold Delhaize en Rabobank volgens Van Ruitenbeek meebetalen.

Bestuurder David Luijendijk van de organisatie voor groene boeren Caring Farmers is „blij verrast” door de uitspraak van de rechter. „Ik had het wel gehoopt, maar niet verwacht.” Het vonnis zegt volgens hem „tot hier en niet verder” tegen de Staat. „De overheid zal echt wat moeten doen om duurzaam boeren mogelijk te maken.”

Luijendijk, zelf boer met een Demeter-keurmerk voor biodynamische landbouw, zegt dat natuurinclusief boeren wel degelijk een aantrekkelijke optie kan zijn voor agrariërs die hun bedrijf willen voortzetten. Volgens hem lukt het groene boeren ook prima om rond te komen.

Meer boeren met kleinere bedrijven is volgens Luijendijk waar het kabinet op zou moeten inzetten. Dat voedselprijzen daardoor omhoog zullen gaan, ontkent Luijendijk niet. „Maar het grootste deel van wat er nu in de supermarkt ligt is niet vers of onbewerkt en niet bevorderlijk voor de gezondheid. Het ongezonde voedsel is nu veel te goedkoop, de balans is zoek.”