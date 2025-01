Jetten stoft pleidooi D66 voor halveren veestapel af

D66 heeft nooit afstand genomen van de woorden van De Groot, maar is sinds diens vertrek uit de Kamer gestopt die te herhalen in discussies over de stikstofuitstoot. De partij bleef wel hameren op een forse vermindering van het aantal dieren in de veehouderij.

„Als we echt zo snel mogelijk meer huizen willen bouwen en boeren écht verder willen helpen, dan is het onvermijdelijk: de veestapel dient te worden gehalveerd”, schrijft Jetten in een bericht op X. „Deze coalitie zag de muur staan en reed er blind op af. De rekening is voor boeren, woningzoekenden en de natuur.”