Bedrijfsleven wil dat waterstofnetwerk er toch sneller komt

Gasunie meldde in december dat de planning rond de aanleg van het landelijk waterstofnetwerk moest worden aangepast. Het eerste deel rond de Rotterdamse haven zou in 2026 af kunnen zijn, maar de rest van de uitvoering loopt vertraging op. Dit komt doordat procedures voor vergunningen veel langer duren dan voorzien. Ook kampen Gasunie, ingenieursbureaus, aannemers en overheden met personeelstekorten.

Voor bedrijven is dit vervelend, erkent Gasunie. Bijvoorbeeld bedrijven op het Limburgse industrieterrein Chemelot vragen zich af hoe ze de periode tot 2032 door moeten komen. „Er moeten echt meer dingen gebeuren om vertrouwen te krijgen in een goede afloop”, heeft Chemelot-directeur Koos van Haasteren laten weten aan Gasunie. Voor de verduurzaming van het chemiepark heeft Chemelot aanvoer van waterstof nodig en willen de bedrijven CO2 kunnen afvoeren.

Van Haasteren wil kijken wat nog haalbaar en mogelijk is. „We gaan in januari een team vormen samen met Gasunie. De provincie Limburg is belanghebbende, dus die schuift ook aan. De vraag die op tafel ligt: kunnen we de uitvoering versnellen?” Gasunie zegt met meerdere partijen in gesprek te willen over details van de planning.

Ook Barbara Huneman, regisseur voor de zogenoemde Cluster 6-bedrijven, vindt het belangrijk dat vertraging zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Zij spreekt voor onder meer steen-, papier- en glasfabrieken. „Wij bekeken voor 330 productielocaties in Nederland de verduurzamingsmogelijkheden voor 2030. Het overgrote deel van die plannen kan niet uitgevoerd worden, omdat er dan geen elektriciteit of waterstof beschikbaar is.”

Vanuit de Rotterdamse haven klinkt eveneens een oproep meer tempo te maken. „Mijn zorg is dat het nieuwe uitrolplan te weinig zekerheid geeft aan bedrijven die willen investeren”, aldus Huibert van Rossum, programmamanager bij het Havenbedrijf Rotterdam. „Als Gasunie zegt: de aansluiting is er in 2031 of 2032. Welk contract kun je dan sluiten? Tegen dat soort onzekerheden loop je aan. Dan blijft iedereen wachten.”