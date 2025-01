Brabant: geld en hulp Rijk bij stikstofaanpak hard nodig

In reactie op de uitspraak van de rechter woensdag in de door Greenpeace aangespannen zaak, geeft het provinciebestuur aan dat de rijksoverheid veel verwacht van Brabant op gebieden als woningbouw, gezonde leefomgeving, mobiliteit, de energietransitie, natuurherstel en perspectieven voor boerenbedrijven. Daarvoor is het volgens de provincie zaak dat de vergunningverlening weer op gang komt en „Brabant weer open te krijgen”. Door de stikstofproblemen kunnen er nu geen vergunningen worden afgegeven voor activiteiten die zorgen voor stikstofuitstoot.

„Versneld natuur herstellen, is - zeker in Brabant - nodig om vergunningverlening weer op gang te brengen en daarmee Brabant weer open te krijgen”, aldus het Brabantse bestuur. „Er is een grote tijdsdruk om wettelijke doelen nog op tijd te kunnen halen en om de grote problemen van onze inwoners en ondernemers op te lossen. Tijd voor stilstand is er gewoonweg niet.”

En: „Om dit mogelijk te maken moeten we met het Rijk oplossingen vinden voor het opheffen van de beperkende randvoorwaarden stikstof en daarmee natuurherstel in Brabant borgen. Het Rijk zal hiervoor nadrukkelijk aanvullende middelen en instrumenten beschikbaar moeten stellen.”