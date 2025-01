D66: kabinet moet meteen aan de bak met stikstofuitspraak

De D66-politica noemt het „echt opvallend” dat de rechter ook inging op de stikstofmaatregelen die het huidige kabinet heeft geschrapt, zoals de provinciale plannen om de uitstoot te verminderen en het transitiefonds waarin miljarden beschikbaar waren om boeren te helpen verduurzamen of stoppen. De landbouw is veruit de grootste veroorzaker van stikstofuitstoot.

Het kabinet zal „op hele korte termijn” met nieuwe plannen moeten komen, vindt Podt. „Want het is heel leuk dat er weer een praatclub is opgestart”, zegt zij, doelend op de vorige week ingestelde ministeriële commissie. „Maar daar helpen we helemaal niemand mee, ook niet mensen die op een woning zitten te wachten.”