Passagiers uit trein station Amsterdam Zuid om verdachte situatie

De politie is momenteel in de trein om deze te „schonen, om te kijken of er niks geks in ligt of is achtergelaten”, aldus de woordvoerder. Ook cirkelde er een politiehelikopter boven het station.

Passagiers van de trein vertellen tegen AT5 dat ze werden gefouilleerd en het perron mochten verlaten. „Het ging heel rustig. Er was geen paniek”, aldus een passagier tegen de stadszender.

De NS meldt dat vanwege de inzet van de politie er veel minder treinen rijden tussen Amsterdam Zuid en Schiphol. „Dit duurt tot ongeveer 13.15 uur”, aldus de vervoerder.