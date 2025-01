Greenpeace opgelucht na stikstofuitspraak, bekijkt hoger beroep

„Nederland trekt altijd aan het kortste eind en eindelijk zegt een rechter nu: ‘Zo kan het niet’. De overheid overtreedt zijn eigen wetten en moet nu aan de slag, die stikstofuitstoot moet naar beneden”, zegt Greenpeace-directeur Andy Palmen in een eerste reactie na de uitspraak. „Als je als kabinet nu niet luistert, weet ik het ook niet meer.” Tegelijkertijd is hij zich bewust van de consequenties van de uitspraak voor boeren, bedrijven en de bouw.

De milieuorganisatie bekijkt nog of ze in hoger beroep gaat. Greenpeace had meer geëist, namelijk dat de stikstofneerslag in de komende jaren in 80 procent van de kwetsbare natuurgebieden binnen de normen blijft. De rechter ging daar niet in mee, maar bleef bij het eerder vastgestelde doel van 50 procent. Palmen: „We hadden inderdaad op veel meer gehoopt, maar we hebben nu echt een stap gezet. De natuur heeft vandaag gewonnen.”

Het gebeurt niet vaak dat de Staat een dwangsom krijgt opgelegd. Op de vraag of de 10 miljoen niet een te laag bedrag is om de overheid aan te zetten tot actie, zegt Palmen: „De dwangsom legt de rechter niet zomaar op, dat vind ik een sterk signaal. Ik zie het meer als een symbolisch bedrag, een stok achter de deur. Op de totale begroting van een land is het natuurlijk heel weinig, maar dat de Staat daardoor niet gaat handelen, lijkt me heel sterk.”