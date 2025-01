Ombudsfunctionaris moet bij WNL zorgen voor veilige werkomgeving

Voor WNL is het verbeteren van de sociale veiligheid een prioriteit na het verschijnen van het rapport van de commissie-Van Rijn over de werkcultuur bij de NPO. De commissie concludeerde dat een groot deel van de medewerkers bij de publieke omroep te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Oud-hoofdredacteur Bert Huisjes van WNL stapte vorig jaar op na beschuldigingen van ongewenst gedrag.

De omroep heeft al een vertrouwenspersoon, de ombudsfunctionaris is hierop een aanvulling. De functionaris gaat „onafhankelijk en onpartijdig medewerkers adviseren bij klachten en kwesties rond beoordelingen, werkomstandigheden, re-integratie na ziekte en samenwerkingsproblemen”, zegt WNL. In tegenstelling tot de vertrouwenspersoon mag de ombudsfunctionaris, met toestemming van de melder, personeelsdossiers inzien en met leidinggevenden overleggen.

„In het verleden zijn signalen niet goed opgepakt, of niet op de juiste plek terechtgekomen. Een ombudsfunctionaris kan daar een goede rol in spelen, door het bestuur of de raad van toezicht aan te spreken als er zorgen zijn”, zegt zakelijk directeur Lisa Versteeg van WNL over de aanstelling. De omroep is sinds 2021 volwaardig onderdeel van het publieke bestel en „sindsdien brengen we in hoog tempo de structuren aan die horen bij een professionele omroep”, stelt Versteeg. „Een ombudsfunctionaris hoort daar wat ons betreft bij.”