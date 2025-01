Greenpeace met spandoek bij rechtbank voor stikstofuitspraak

Greenpeace eist dat de Nederlandse staat de stikstofneerslag op kwetsbare natuur snel fors vermindert. Concreet wil de organisatie dat de neerslag in de komende jaren in 80 procent van de kwetsbare natuurgebieden binnen de normen blijft. Ten minste eist Greenpeace dat Nederland zich aan de wet houdt. Daarin staat dat Nederland voor 2030 de stikstofneerslag in de helft van de stikstofgevoelige natuurgebieden binnen de grenzen houdt. Volgens berekeningen van het RIVM wordt het al heel moeilijk om dit doel te halen.

Ook vertegenwoordigers van Mobilisation for the Environment en Caring Farmers waren voor de rechtbank aanwezig. Deze en andere organisaties steunen Greenpeace in de rechtszaak tegen de Staat.