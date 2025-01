Aandacht voor chipbedrijven op Damrak na AI-initiatief Trump

Trump waarschuwde echter ook dat de Europese Unie te maken krijgt met tarieven als het blok niet snel de handelsonevenwichtigheden met de VS herstelt. Daarnaast overweegt de Amerikaanse president om op 1 februari een tarief van 10 procent op te leggen aan goederen die uit China worden geïmporteerd. Volgens Trump wordt vanuit China fentanyl verzonden naar Mexico en Canada. Via die landen komt de pijnstiller vervolgens de VS binnen, aldus Trump. Direct na zijn inauguratie op maandag liet Trump al weten vanaf 1 februari 25 procent aan invoerrechten te willen heffen op goederen uit Canada en Mexico.

De AEX-index koerst af op een licht hoger begin, na de kleine verliesbeurt een dag eerder. De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio steeg 1,6 procent. Techinvesteerder SoftBank steeg 10 procent, na de aankondiging van de oprichting van Stargate. Het Japanse chipbedrijf Advantest won 4 procent. In Taiwan klom chipmaker TSMC ruim 1 procent en de Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix steeg 3 procent in Seoul. De beurzen in Hongkong en Shanghai bleven achter met verliezen van 1,8 en 0,8 procent, door de dreiging van nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen.

Op het Damrak staat UMG in de belangstelling. Persbureau Bloomberg meldde op basis van bronnen dat een grote aandeelhouder ruim 7 miljoen aandelen van de muziekgroep wil verkopen. Daarnaast zal Flow Traders mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. De flitshandelaar werd door Oddo BHF van de kooplijst gehaald. In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Adidas. Het Duitse sportmerk boekte afgelopen jaar meer winst dan verwacht.

De euro was 1,0405 dollar waard, tegen 1,0419 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 75,46 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 79,03 dollar per vat.