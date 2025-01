Europarlementariër GL-PvdA: stop speculatie op woningmarkt

Huisvesting is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de EU-lidstaten zelf, maar Europa kan volgens Maij een aantal maatregelen nemen om huurders te helpen en te beschermen. Naast „een spaak tussen de wielen steken van malafide investeerders” wil ze een verbod op huurverhogingen als huizen niet beter worden geïsoleerd. Europa kan daarnaast bouwregels voor sociale huurwoningen versoepelen, wil Maij.

In heel Europa is een groot tekort aan betaalbare woningen, zegt de Europarlementariër. Alleen al in Nederland zijn 400.000 huishoudens op zoek naar betaalbare woonruimte. Jongeren maken zich volgens haar grote zorgen dat ze later geen huis kunnen krijgen. „Dit probleem is te groot om over te laten aan alleen afzonderlijke landen. We hebben grof geschut nodig”, zegt Maij.

Vanwege de wooncrisis in de EU heeft de Europese Commissie voor het eerst een speciale Eurocommissaris belast met huisvesting, de Deen Dan Jørgensen. „Mensen worstelen om een betaalbaar huis te vinden”, zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen bij haar herbenoeming medio juli.

Minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft vorige week in Brussel gepleit voor het versoepelen van Europese regels bij woningnood.