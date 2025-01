Migranten VS mogen ook opgepakt worden bij kerken en scholen

President Donald Trump heeft aangegeven dat hij de grootste massadeportatie in de Amerikaanse geschiedenis wil uitvoeren. Hij nam na zijn aantreden ook meteen besluiten om de komst van ongedocumenteerde migranten tegen te gaan.

De immigratiedienst krijgt nu toestemming om in actie te komen bij „beschermde locaties”, zoals scholen. In 2021 waren nog richtlijnen uitgevaardigd waarin stond dat dat juist niet de bedoeling was.

De autoriteiten vreesden toen dat migranten zonder verblijfsstatus anders geen gebruik meer zouden maken van „essentiële diensten”. Kinderen zouden bijvoorbeeld niet meer naar school gaan en gewonde mensen het ziekenhuis mijden.

De nieuwe regering ziet dat anders. „Criminelen kunnen zich niet langer verstoppen in Amerikaanse scholen en kerken om te voorkomen dat ze opgepakt worden”, meldde het ministerie van Binnenlandse Veiligheid dinsdag. „De regering-Trump zal onze dappere wetshandhavers niet aan banden leggen, maar vertrouwt erop dat zij hun gezonde verstand gebruiken.”