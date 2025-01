Staatsbezoek koning Willem-Alexander is Kenianen een doorn in het oog

Nadat de geplande Keniareis van koning Willem-Alexander de afgelopen weken lijdend voorwerp is geworden van een onlinehaatcampagne in het Afrikaanse land, geeft de Keniaanse overheid nu online tegengas. Tal van berichten, filmpjes en foto's die beschrijven hoe waardevol het voorgenomen staatsbezoek wel niet is, moeten Kenianen ervan overtuigen dat het juist wél een goed idee is dat Willem-Alexander en Máxima medio maart op bezoek komen.

Want: dat staatsbezoek is veel Kenianen een doorn in het oog. Dat heeft niet zozeer met het koningspaar te maken, maar vooral met de enorme impopulariteit van president William Ruto. Volgens Ruto's critici geeft het koninklijke bezoek de president een legitimiteit die hij op dit moment helemaal niet verdient.

Annuleren

Al sinds de betwiste verkiezing van Ruto in 2022 kampt Kenia met hoge inflatie en werkloosheid. De belastinghervormingen die Ruto hiertoe voorstelde, zouden het er voor veel inwoners alleen maar erger op maken – de wetgeving sneuvelde uiteindelijk na lang getouwtrek.

Bij de protesten tegen hervorming kwam het tot hevige rellen en gevechten met de politie, waarbij zo'n veertig doden en tientallen gewonden vielen. De onrust houdt nog altijd aan, en veel demonstranten vinden het moeilijk te verteren dat tegen die achtergrond Ruto koninklijk bezoek uit Europa kan ontvangen.

De afgelopen weken ontstond er dan ook een hevige onlineprotestcampagne tegen het bezoek. Er werden veel negatieve berichten uitgestort op sociale media als X. Ook kreeg het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken enkele honderden mails met de oproep het staatsbezoek te annuleren. De Rijksvoorlichtingsdienst kreeg 850 protestbrieven over het bezoek.

„Het moet duidelijk zijn dat het koningspaar echt niet alleen voor Ruto komt” - Regeringsfunctionaris Kenia

Maar daar probeert Nairobi nu iets tegenin te brengen. Plots verschijnen er een hoop foto's van Willem-Alexander en Máxima met teksten als ”Het bezoek van de Nederlandse koninklijke familie onderstreept de sterke banden tussen onze landen” erbij geschreven, of ”Het bezoek zal deuren in Europa openen voor Keniaanse bedrijven”. Wie nu zoekt op trefwoorden ”willem alexander kenya” krijgt juist een stortvloed aan enthousiaste Oranjegezinde posts voorgeschoteld.

Petitie

De NOS sprak telefonisch met een regeringsfunctionaris uit Nairobi, die bevestigt dat het een gecoördineerde tegencampagne van de Keniaanse overheid is. „Het moet duidelijk zijn dat het koningspaar echt niet alleen voor Ruto komt. Jonge mensen op sociale media begrijpen niet dat relaties van staat tot staat verder gaan dan alleen persoonlijkheden. Ze moeten het bezoek in een breder perspectief zien”, zegt hij tegen de NOS. Ook zegt hij dat de regering influencers heeft ingeschakeld die zijn gevraagd mee te werken, maar daar niet voor betaald zouden krijgen.

Inmiddels is een petitie om af te zien van het staatsbezoek, gestart door een in Nederland woonachtige Keniaanse expat, al meer dan 20.000 keer ondertekend. Toch lijkt de Rijksoverheid niet voornemens de reisplannen van de koning te wijzigen, blijkt uit een verklaring die over de onrust naar buiten is gebracht.

„De aankondiging van het staatsbezoek heeft veel reacties losgemaakt. Mensen hebben hun zorgen geuit over het staatsbezoek in het licht van mensenrechtenschendingen. (...) We blijven de situatie monitoren en nemen de protesten serieus. Nederland gaat zowel publiekelijk als in contacten met Keniaanse autoriteiten het gesprek hierover aan. Immers, als je met elkaar in gesprek bent kun je werken aan het oplossen van problemen en wederzijds begrip.”