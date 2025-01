VVD trekt voorstel voor maximumaantal gevangenen per advocaat in

Ellian had samen met PVV-leider Wilders een amendement ingediend waarin stond dat een advocaat maximaal twee gevangenen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught mocht bijstaan. Wie al iemand in de EBI bijstaat, zou ook maximaal twee gevangenen in de relatief zware Afdelingen Intensief Toezicht in andere gevangenissen mogen helpen.

Struycken maakt zich zorgen dat er niet genoeg advocaten meer zouden zijn die gevangenen in de EBI of de AIT willen bijstaan. Dat kan er weer toe leiden dat de vrijheid om een advocaat te kiezen „te veel op de tocht komt te staan”. Tegelijkertijd erkende de staatssecretaris dat er nog geen rechtszaken over soortgelijke voorstellen zijn gevoerd.

De aanpassing van VVD en PVV zou in een wet komen te staan die al bijna een jaar vertraging heeft opgelopen. Struycken wil niet het risico lopen dat Ellians amendement voor nog meer uitstel zorgt, en stelde voor om eerst meer onderzoek naar het plan te doen. Daar ging Ellian in mee. Het amendement intrekken „doe ik niet met plezier”, zei Ellian. „Maar wel om te laten zien dat ik niet over een nacht ijs ga.”