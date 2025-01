Moordzaak VS moet opnieuw worden bekeken om ‘seksistisch’ bewijs

Andrew kreeg de doodstraf opgelegd voor de moord op haar echtgenoot in 2001. Ze wilde volgens aanklagers profiteren van zijn levensverzekering. Een vermeende handlanger kreeg ook de doodstraf. Medestanders van Andrew zeggen dat aanklagers haar op ongepaste wijze hebben afgeschilderd als „hyperseksuele verleidster”.

Zo toonde een aanklager in 2004 haar string aan de jury. Die had Andrew na de dood van haar man ingepakt voor een reis naar Mexico. Justitie presenteerde dat als bewijs dat ze plannen had om er met haar minnaar vandoor te gaan.

Het Hooggerechtshof concludeert nu dat er veel aandacht uitging naar „irrelevant” bewijs over het seksleven van de vrouw en haar „tekortkomingen als moeder en echtgenote”. Het hof geeft een lagere rechtbank nu opdracht de zaak opnieuw te bekijken.