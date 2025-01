Ambassadeur Eloy Alfaro de Alba bij de VN stelt in een brief aan secretaris-generaal António Guterres dat in het VN-handvest staat dat landen niet zomaar mogen dreigen met geweld tegen de territoriale integriteit van andere staten. De brief zou ook naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn gestuurd. Die raad gaat over vrede en veiligheid in de wereld.

De VS legden het Panamakanaal begin vorige eeuw aan en droegen de waterweg in 1999 over aan Panama. Trump noemde dat in zijn inauguratiespeech een fout. Hij zei dat Panama zich niet aan de afspraken heeft gehouden. „China runt het Panamakanaal. En we hebben het niet aan China gegeven, maar aan Panama.”