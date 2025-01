Tasje van Otto Frank uit Auschwitz te zien in New York

De tentoonstelling bevat onder meer een „unieke reconstructie” van het Achterhuis, op ware grootte en ingericht in de stijl van de onderduikperiode, meldt de Anne Frank Stichting. Behalve het tasje van de vader van Anne zijn ook nog ruim honderd andere collectiestukken van de Amsterdamse stichting te zien in New York.

Otto Frank werd op 27 januari 1945 samen met ongeveer 8000 anderen bevrijd uit Auschwitz. Hij wijdde zijn leven na de oorlog aan het delen van het dagboek van zijn dochter en het openstellen van het Achterhuis in Amsterdam, meldt de stichting. „Ik zie Annes dagboek als een soort testament. Een boodschap tegen racisme, antisemitisme en vóór begrip voor mensen”, zei een 90-jarige Frank in 1979 in een interview. Hij overleed een jaar later.