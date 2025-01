Staten naar de rechter om einde automatisch burgerschap

De staten vinden dat de maatregel van Trump veel te ver gaat. Het principe dat kinderen die op Amerikaans grondgebied worden geboren ook de nationaliteit krijgen, is vastgelegd in de grondwet. „Presidenten zijn machtig, maar hij is geen koning”, zegt de procureur-generaal van de staat New Jersey over Trump. „Hij kan de grondwet niet zomaar herschrijven.”

Trump kan met zijn decreten de grondwet niet veranderen, maar onderbouwt zijn besluit door de tekst daarin op een andere manier te interpreteren dan gebruikelijk is. In de grondwet staat dat kinderen die bij geboorte „onder de jurisdictie” van de VS vallen de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Migranten zonder verblijfsstatus vallen daar niet onder, betoogt de regering.