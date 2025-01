VVD en PVV willen maximumaantal zware criminelen per advocaat

Het debat draait om aanscherpingen van de penitentiaire beginselenwet, waarin regels over gevangenissen zijn vastgelegd. Het kabinet wil die regels aanscherpen om te voorkomen dat veroordeelden vanuit de gevangenis hun criminele zaken voortzetten. In de wet staat onder meer dat criminelen in strenge gevangenisafdelingen maximaal twee advocaten mogen hebben.

Wat Ellian betreft gaan die voorstellen dus niet ver genoeg: hij wil dat een advocaat niet meer dan twee mensen mag bijstaan die in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zitten, de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland. Advocaten die iemand bijstaan in de EBI, mogen wat Ellian betreft ook maximaal twee gevangenen helpen in de relatief zware Afdelingen Intensief Toezicht in andere gevangenissen.

Vorig jaar kwamen VVD en BBB met wijzigingsvoorstellen die het mogelijk maakten om gesprekken tussen advocaten en gevangenen op te nemen. De Kamer nam die amendementen aan, maar volgens de Raad van State waren ze in strijd met de grondwet en mensenrechten. Daarop kwam het kabinet met een nieuw voorstel waarin de aanpassingen zijn teruggedraaid. Met bijna een jaar vertraging debatteert de Kamer nu opnieuw over de wet.

Crimineel handelen vanuit de gevangenis moet worden aangepakt, vindt de hele Kamer. Maar in reacties op het nieuwe voorstel van Ellian klonken zorgen dat het opnieuw misgaat. Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA): „Krijgen we niet weer een amendement dat niet rechtstatelijk is?” Ellian staat open voor kritiek uit het kabinet, reageerde hij, maar hij verwacht niet dat de beperking die hij voorstelt botst met hogere wetten.