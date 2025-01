Samen optrekken EU belangrijk om handelsbeleid VS, zegt VNO-NCW

„Hoewel het precieze Amerikaanse handelsbeleid op dit moment nog onduidelijk is, maken Nederlandse bedrijven zich logischerwijs zorgen over de dreiging van handelstarieven”, stelt een woordvoerder van VNO-NCW. De organisatie zegt zich samen met bedrijven en de overheid voor te bereiden op mogelijke gevolgen van het Amerikaanse handelsbeleid. „Het is van groot belang dat we eensgezind zijn in Europa en hierin gezamenlijk optrekken. Daarbij letten we er scherp op dat de specifieke Nederlandse belangen goed geborgd zijn.”

Volgens VNO-NCW bestaat niet alleen het risico dat Nederlandse bedrijven te maken krijgen met heffingen die direct tegen hen zijn gericht. Ze krijgen mogelijk ook last van een dip in de wereldhandel door handelsconflicten. Daarnaast kan de Europese markt overspoeld raken met goedkope producten uit China als dat land te maken krijgt met Amerikaanse handelsbarrières, waarschuwt de belangenbehartiger voor het bedrijfsleven.