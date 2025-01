Zeeland kan 50 miljoen voor verbeteren leefbaarheid verdelen

Het geld is een deel van de 210 miljoen euro die het Rijk beschikbaar stelde voor investeringen in de leefbaarheid in vijf regio’s waar elektriciteit van toekomstige windparken op zee aan land wordt gebracht. In Zeeland worden daarvoor de komende jaren op het grondgebied van acht Zeeuwse gemeenten onder meer nieuwe hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations gebouwd.

De provincie gaat dat geld onder meer gebruiken voor het versnellen van de energietransitie en duurzame energieoplossingen. Ook het verbeteren van de zoetwatervoorraad is onderdeel van het maatregelenpakket. Verder komt er geld vrij om afvalwater van conservenfabriek Coroos te zuiveren, zodat dit kan worden gebruikt voor irrigatie van akkerbouw - en fruitteeltbedrijven.

De acht gemeenten gaan onder meer investeren in groene ruimte, verduurzaming van maatschappelijke gebouwen en particuliere woningen, speelvoorzieningen en de aanpak van knelpunten in de infrastructuur.