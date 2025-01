Europarlement over aantreden Trump: EU moet op eigen benen staan

Buitenland

Een ruime meerderheid van het Europees Parlement is bezorgd maar ook strijdbaar over de relatie met de VS onder Donald Trump, zo bleek dinsdag in het debat over de gevolgen van een nieuwe termijn voor Trump. De Europese Unie en VS moeten met elkaar samenwerken, maar niet ten koste van alles. De EU moet ook meer op eigen benen staan, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en defensie, vinden onder meer de centrumrechtse EVP en de sociaaldemocraten, de grootste en tweede fractie in het Europees Parlement.