Fagan was in 2022 de eerste vrouw die aan het hoofd van een krijgsmachtonderdeel kwam te staan. Haar vertrek is volgens de krant de eerste grote wijziging in de top van de strijdkrachten die onder de nieuwe regering wordt doorgevoerd.

De regering heeft niet bekendgemaakt waarom Fagan uit haar functie is ontheven. Waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid Benjamine Huffman prijst in een verklaring haar „lange en indrukwekkende carrière”.

Fagan wordt voorlopig vervangen door admiraal Kevin E. Lunday.