WHO hoopt dat Trump zich bedenkt over vertrek

De oproep volgt op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om weer uit de WHO te stappen. Hij tekende maandag na zijn aantreden een presidentieel besluit waarin het vertrek is vastgelegd.

De WHO benadrukte daarop dat de VS in 1948 mede aan de basis stonden van de gezondheidsorganisatie. „Samen hebben we een einde gemaakt aan pokken en polio vrijwel uitgeroeid”, zegt de organisatie.

De VS stapten tijdens de eerste ambtstermijn van Trump ook uit de WHO. Zijn opvolger Joe Biden maakte dat besluit later ongedaan. Dat Trump nu weer vertrekt, is financieel een grote klap voor de internationale organisatie.