Staatssecretaris: bel bij verward gedrag meldpunt, niet politie

Karremans reageerde op Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA, die denkt dat er meer mensen verward gedrag vertonen, omdat ze niet tijdig de juiste hulp krijgen. „Er staan 100.000 mensen op de wachtlijst voor de ggz en als die er te lang op staan, dan worden hun problemen te complex, en gaan ze weer naar een andere wachtlijst.” Ze wil net als SP en D66 dat er meer wordt geïnvesteerd in de ggz. Dat is volgens haar ook hard nodig om de politie te ontlasten, omdat die steeds vaker moet ingrijpen bij verwarde personen en lang moet zoeken om ze ergens geplaatst te krijgen. Vorig jaar kwamen er 150.000 meldingen binnen bij de politie, dat zijn er 400 per dag, zei Westerveld.

De staatssecretaris erkende dat dit een probleem is voor de politie, die eigenlijk alleen zou moeten komen als de openbare orde of veiligheid in het geding is. Maar de ggz-wachtlijsten spelen niet altijd een rol, zei hij. Bij 38 procent van de meldingen is er sprake van ggz-problematiek en in de andere gevallen gaat het om dronkenschap, drugsgebruik, een verstandelijke beperking of dementie, aldus Karremans.

Hij werkt aan een plan om de problemen met verwarde personen te verbeteren, en er zijn al maatregelen getroffen in de regio’s. Het gaat onder meer om GGD’ers in de wijk. Daar is ook extra overheidsgeld voor vrijgemaakt. Ook is hij bezig meer mogelijkheden voor begeleid wonen te creëren, zodat kwetsbare mensen ergens terechtkunnen. Volgens Karremans is er de afgelopen jaren wel meer geld gegaan naar de ggz. In 2019 werd er 6,6 miljard euro voor uitgetrokken en inmiddels is dat 9,5 miljard euro.