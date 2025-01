Help Bijbelgetrouwe kerken aan een waardig onderdak voor hun seminarie 

Eenmaal binnen word ik verwelkomd door Jorge Martin en zijn vrouw. Pardon, hier een Bijbelschool? Mijn ogen zoeken naar een lokaal. Wat ik zie is een woonkamer waar stoelen aan de kant zijn geschoven. Vier studenten luisteren aandachtig naar Jorge. Zijn vrouw en zoontje luisteren mee. „Dit is ons leslokaal”, zegt Jorge. Even later toont hij me „de bibliotheek”. Die blijkt ondergebracht in een logeerkamertje. Welnu, als dit de bieb is van een seminarie en die huiskamer het leslokaal, dan is er iets mis met het Cubaanse wereldje van gereformeerd protestantisme.

Jorges verhaal zou dat even later bevestigen. In 2017 werd hij met zijn gemeente uit het officiële kerkverband van Cubaanse baptisten gezet omdat de klassiek gereformeerde leer van het sola gratia (alleen genade) niet langer werd geduld. Mag dat mensbeeld van jou wat positiever? kreeg Jorge te horen. Wat men bedoelde was of hij zich de humanistische peptalk van de staat eigen wilde maken. Zo niet, dan kon hij vertrekken.

We zijn acht jaar verder en nog eens tien andere gemeenten hebben zich bij Jorge aangesloten. Met z’n elven vormen ze het Kerkverband van Reformatorische Baptisten. Dat zich sterk maakt om de staatsgezinde ideologie buiten de deur te houden. De prijs daarvoor is hoog. Goedkoop aan Bijbels komen? Dat is er niet meer bij. De bibliotheek bezoeken? Verleden tijd.

„De Cubaanse jeugd is verloren in cynisme en goedkoop vermaak. Hoe kunnen we die jeugd bereiken?" - Jaisel Piñero, rector theologische school Los Pinos Nuevos in Oliver, Cuba

Jorge is er de man niet naar om bij de pakken neer te zitten. Hij begon zelf een seminarie. ”Sublime Gracia” heet het, en al versta je geen woord Spaans, je hóórt het ”sola gratia” erin doorklinken. Maar de huisvesting… Over dat lokaal en die bieb hadden we het al. Wat te denken van de verspreid liggende locaties? Waardoor Jorge er een dagtaak aan heeft om van de ene plek naar de andere te komen? Zijn seminarie zou net zo goed ”Sin refugio” (zonder onderdak) kunnen heten. Maar dat gaat niet gebeuren, want Jorge verdient een seminarie op één centrale plek. Waar bankjes, een printer en een beamer een lege ruimte tot een waardig leslokaal maken. Kosten? 18.000 euro. Bij de geestelijke waarde van Jorges initiatief vallen die euro’s in het niet. Daarom een hartelijke oproep: Help ”Sublime Gracia” aan een ”refugio” (onderdak).