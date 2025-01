Vierde verdachte (16) aangehouden om explosies Nijkerk

In de Gelderse plaats was er in de nacht van 25 op 26 november een explosie aan De Wikke en een nacht later aan de Isaac Sweersstraat. In de vroege ochtend van 29 november volgde een derde explosie bij een huis aan de Goudenregenlaan. De politie onderzoekt een verband tussen de explosies. Daarbij wordt ook de vondst van een verdacht pakketje aan de Amersfoortseweg in Nijkerk op 6 december meegenomen en een explosie aan de Piet Mondriaanstraat in Tiel in de nacht van 3 op 4 december.

Eerder werd al een 33-jarige vrouw uit Ridderkerk opgepakt, maar zij is inmiddels als verdachte heengezonden. Twee anderen, een 28-jarige man uit Schiedam en een 19-jarige man uit Rotterdam, zitten wel nog vast.